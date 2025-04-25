В Тюменской области стартовала посевная кампания

В Тюменской области стартовала посевная кампания. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Первым районом, где стартовала посевная компания, стал Ярковский район.

"Агрофирма Междуречье" приступила к посеву однолетних трав на площади порядка 50 гектаров. Всего в Тюменской области в 2025 году планируем засеять 996 000 га. По сравнению с прошлым годом увеличиваем площадь на 11 000 гектаров. Запас семян, удобрений и горюче-смазочных материалов для проведения посевной создан. Уверен, наши аграрии сделают всё, чтобы получить достойный урожай", - говорится в сообщении.

В регионе продолжают действовать меры поддержки аграриев, в том числе льготное кредитование по льготной ставке — 8,3% (на приобретение минеральных удобрений, ГСМ, средств защиты растений, запчастей).

Аграрии в полном объеме обеспечивают потребность региона в зерновых и зернобобовых культурах.

Отметим, что на территории четырех районов Тюменской области под затопление попадает 18 000 гектар сельхозугодий. С учетом предполагаемого снижения или невозможности посева в пойме реки Ишим, сельхозтоваропроизводителями спланировано увеличение посевных площадей к фактическому уровню 2024 года на 11 000 гектаров.