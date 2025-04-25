В России оценки за поведение начнут выставлять школьникам уже осенью

В школах России с нового, 2025-26-го учебного года начнут выставлять оценки за поведение. Несколько месяцев их будут ставить в пяти регионах страны. Чуть позже, с 2026 г., их введут повсеместно.

"Мы определили пять пилотных регионов, где с 1 сентября будет апробация различных вариантов выставления оценки за поведение. Сегодня мы с экспертами эти варианты обсуждаем. Планируем, что это будет норма с 1 января 2026 г. Мы берём четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценку, кто ее будет выставлять. Критерии [нужны], чтобы мы очень выверено действовали", - приводит ТАСС слова министра просвещения России Сергея Кравцова, сказанные журналистам на Всероссийском совещании для региональных министров образования, которое проходит в Севастополе.

Ранее председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение. Критерии могла бы определить Российская академия образования. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность инициативы. По словам главы государства, в случае положительного решения, оценка за поведение должна быть равнозначна другим.