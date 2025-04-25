25 Апреля 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В свердловском Главке МВД стартовала акция "Эстафета Победы"

В музейном комплексе ГУ МВД по Свердловской области дан старт патриотической акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвященной памяти Героя Советского Союза – комбата Победы Степана Неустроева. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, батальон под командованием Неустроева обеспечил огневую поддержку легендарным разведчикам Егорову и Кантарии, которые, как известно, водрузили Знамя Победы над куполом Рейхстага. Высокое звание Героя Советского Союза Степану Неустроеву и разведчикам было присвоено именно за эту операцию.

Акция "Эстафета Победы" в свердловском Главке МВД(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"После войны Степан Андреевич служил в органах внутренних дел Свердловской области и навечно зачислен в список ветеранской организации. По поручению совета областной организации ветеранов ОВД изготовлены копии того самого знаменитого Знамени. Эти копии в торжественной обстановке передаются в первичные ветеранские организации всего гарнизона для размещения в музеях территориальных отделов полиции либо в музеях муниципальных образований. Почетную миссию по вручению в торжественной обстановке первых 12 копий главного символа Победы выполнили председатель областного совета ветеранов Владимир Ралдугин и заместитель начальника полиции ГУ МВД области Дмитрий Панфилов. Среди тех, кто уже получил красное полотнище, ветеран МВД Байкаловского района Наталья Ладилова. Основная же церемония по передаче раритетов в подразделения состоится 30 апреля в 11.00 на объекте культурного наследия – Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга", - отметил полковник Горелых.

Коллекция моделей боевой техники, принимающей участие в СВО(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Еще одним знаковым событием в рамках акции "Эстафета Победы" стал подарок музею полицейского Главка от ветерана МВД, бывшего начальника службы собственной безопасности Валентина Зенкова. Он передал для патриотического воспитания подрастающего поколения коллекцию моделей боевой техники, принимающей участие в специальной военной операции. Такие авторские модели он собирает собственноручно.

По данным Валерия Горелых, материалом для исторических поделок служат стреляные гильзы от различных видов оружия. Необычное хобби появилось уже давно, работы экс-главы УСБ сегодня имеются не только у многих участников СВО, но и украшают ряд экспозиций в музеях региона.

Теги: Эстафета Победы, акция, память, МВД


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