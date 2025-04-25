Крым останется с Россией – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что в результате мирного соглашения между Москвой и Киевом Крым останется за Россией.

"Если Крым останется с Россией — мы должны говорить только о Крыме, потому что его всегда упоминают. Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что он был у них уже давно. Он был у них задолго до прихода Трампа. Опять же, это в**** Обамы. Это в****, которой не должно было быть. Я называю её в*****, которой не должно было быть", - заявил глава государства в интервью журналу Time.

Издание отмечает, что план Трампа по урегулированию конфликта подразумевает, что за Россией останется около 20% территории Украины.

Также президент США высказался по поводу начала конфликта: "Я думаю, что причиной начала войны стало то, что они (власти Украины – прим. ред.) начали говорить о вступлении в НАТО". Трамп добавил, что, по его мнению, Украина никогда не вступит в НАТО.

Несмотря на ранние высказывания о конечности сроков переговоров, Трамп склонен считать, что соглашение будет достигнуто, причем с его посредничеством. "У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к заключению сделки. И я не верю, что кто-то другой смог бы заключить эту сделку", - сказал Трамп по поводу диалога с Москвой.