Гигантскую копию Знамени Победы развернут в Тюмени

Гигантскую копию Знамени Победы развернут в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

Тюмень присоединяется к Всероссийскому маршу-эстафете "Наша Великая Победа". В рамках акции, организованной КПРФ, над Тюменью развернут гигантскую копию Знамени Победы 20 на 10 метров. Тюмень станет первым городом в Уральском федеральном округе, где стартует эта акция. После торжественной церемонии тюменские коммунисты доставят гигантское знамя в Курган.

Акция состоится 26 апреля в 9.00 на площади у Вечного Огня (напротив моста влюбленных).