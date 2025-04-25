Губернатор Томской области и глава Национальной ассоциацией охраны труда подписали соглашение о сотрудничестве

Томская область заключила соглашение с Национальной ассоциацией охраны труда.

Подписание документа состоялось 25 апреля в рамках областного форума по охране труда «Цифровизация и искусственный интеллект как ключ к безопасности и здоровью работников» в Томске.

Губернатор Томской области Владимир Мазур и генеральный директор Национальной ассоциации охраны труда Ольга Кондратьева поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности труда и производственных процессов.

Документом предусматривается реализация комплекса мер по формированию эффективного и конкурентоспособного рынка труда, повышению качества услуг в сфере охраны труда, а также распространение лучших практик, развитие системы предотвращения несчастных случаев на производстве.

Напомним, в Томской области три университета – ТПУ, ТГАСУ и ТУСУР – осуществляют подготовку специалистов в области охраны труда. Помимо собственно знаний студенты получают реальные практические навыки в рамках проекта департамента труда и занятости населения «Наставничество: новые грани профессионализма»; за студентами закрепляются наставники – действующие специалисты по охране труда.

Открывая пленарное заседание регионального форума, Владимир Мазур подчеркнул, что в Томской области обеспечению безопасных условий труда уделяется особое внимание.

«Охрана труда – это не просто набор правил и инструкций, это фундаментальный принцип, обеспечивающий безопасность и благополучие каждого работающего человека. В последние годы наблюдается снижение уровня производственного травматизма. И что важно – это не заслуга кого-то одного. Все положительные изменения – это результат совместных усилий органов власти, предприятий и профсоюзов», – сказал Владимир Мазур.

Глава региона подчеркнул, что в регионе сформировано профессиональное сообщество в области охраны труда. В развитие этого направления и качества работы в области охраны труда подписанное сегодня соглашение между администрацией Томской области и Национальной ассоциацией охраны труда внесет серьезный вклад, считает губернатор.