Трамп признал, что достичь мира в украинском конфликте оказалось сложнее, чем он думал

Американский президент Дональд Трамп признал, что достичь мира на Украине оказалось сложнее, чем он полагал, сообщает CNN.

По информации источников телеканала, глава Белого дома поделился этим в частной беседе с советниками. По словам инсайдеров, Трамп часто отмечает, что переговоры осложняет характер личных взаимоотношений между Москвой и Киевом.

Ранее президент США заявил, что сам себе установил дедлайн, до которого украинский кризис должен быть разрешен. Он добавил, что в случае, если вопрос не удастся урегулировать до установленных им сроков, США "начнет вести себя совершенно по-другому". Также Трамп заявлял, что Вашингтон испытывает больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией.