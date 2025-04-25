25 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Политолог назвал ключевые условия для окончания российского-украинского конфликта

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной должно затрагивать вопросы, связанные не только с Украиной, но и со всей Европой и постсоветским пространством.

Главные расхождения позиций России и Америки по поводу окончания боевых действий заключаются в том, что Россия хочет выйти на "всеобъемлющий разговор о безопасности на постсоветском пространстве и в Европе в целом", тогда как США стремятся прекратить огонь здесь и сейчас, объяснил политолог.

"Американцы затаскивают нас в дискретность: "Давайте прекращение огня". Классно же! Не убивают, не стреляют. Действительно, хорошо. Когда люди погибают, это плохо в любом случае, с любой стороны. (…) Но надо понимать, что мир всегда заключается на определенных условиях: есть Ялтинский мир, есть Брестский мир. И то и другое - мир. Но условия разные, гарантии разные, это важно понимать. Хорошо, решим, допустим, мы все вопросы с Украиной. Встанет вопрос с Приднестровьем. И что тогда возникнет? Тут же появится огромное количество экспертов, которые скажут: "А мы предупреждали. Мы же говорили, что Путин пойдет дальше". Какие-то коллизии возникнут по Кавказу, по той же Абхазии и Южной Осетии? Вопросы с безопасностью в Прибалтике возникнут. Скажут, ну, понятно, вот он — ревизионизм в действии", — рассказал Маркедонов на форуме "Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра".

Он заявил, что для достижения действительно прочного мира необходимы соглашения, благодаря которым этот мир будет соответствовать принципиальным российским национальным интересам, прежде всего в ближнем соседстве.

"И мы на них обязательно будем выходить. Гуго Гроций был все-таки не глупым человеком, когда сказал, что всякой целью любого военного конфликта является достижение мира", — констатировал Маркедонов.

Теги: перемирие, маркедонов, конфликт,


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