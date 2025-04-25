В Тобольском районе размывает кладбище

В Тобольском районе в селе Бронниково размыло историческое кладбище. Об экологической проблеме сообщает "КП Тюмень".

По данным издания, прибрежная линия, где расположено кладбище, разрушается - в результате могильные памятники и останки смывает в реку Иртыш. Одна из свидетельниц рассказала, что впервые заметила тревожные признаки разрушения, увидев человеческие останки, лежащие на земле. Она выразила тревогу, отметив, что берег продолжает отступать, грозя разрушением ближайшим строениям и жилищам. Подобные проблемы коснулись не только семьи очевидицы, но и многих других семей, чьи родственники были погребены на данном кладбище десятки лет назад. Некоторым жителям удается находить следы утраченных захоронений.

Власти Тобольского района заявили, что занимаются вопросом восстановления и сохранения исторической памяти. В 2006 году было принято решение закрыть кладбище из-за проблем с подмыванием берега. Нынешняя ситуация остается на постоянном контроле властей, ведется активный поиск родственников усопших с целью последующего перезахоронения, говорится в сообщении.