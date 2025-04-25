25 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Не дожил до своего 18-летия. Руководство Tele-Club попрощалось с жителями Екатеринбурга

Руководство Tele-Club в Екатеринбурге объявило о приостановлении своей деятельности. Такое решение принял суд по результатам проверок на соответствие требованиям пожарной безопасности. До этого клубу выдали предписания и 18 из 19 нарушений были устранены. 6 сентября Tele-Club должен был отметить 18-летие, однако откроется ли он теперь, не знает даже руководство.

"Эта новость – как внезапно оборвавшаяся жизнь любимой с юности рок-звезды. Семь лет подряд международный журнал Pollstar включал нашу площадку в свой рейтинг: Теле-клуб был признан первым в России, третьим в Европе и одним из ста самых посещаемых клубов в мире. История Теле-клуба началась 6 сентября 2007 года с шоу американской рок-группы Bloodhound Gang, а в 2008 году здесь отгремел последний концерт группы "Гражданская оборона", по мотивам которого в кинотеатрах страны вышел фильм", – говорится в официальной группе клуба Вконтакте.

На сегодняшний день стены клуба хранят в себе память о более чем тысяче концертов и 500 артистах из 42 стран. Среди звезд, выходивших на сцену Tele-Club: Papa Roach, Disturbed, Tricky, Garbage, Three Days Grace, Boris Brejcha, Sum 41, The Doors, Armin van Buuren, OOMPH!, ATB, Ленинград, Баста, Сплин, Макс Корж, Звери, Мари Краймбрери и другие.

В основном зале клуба концертов пока больше не будет – ближайшие мероприятия перенесены на другие площадки. А вот выступления на летней площадке все еще в силе. Билеты на опен-эйры уже можно приобрести на официальном сайте tele-club.ru.

"Начиная с пандемии, концертный бизнес каждый год подвергается испытаниям и работает на грани выживания. Найти средства в этих условиях нам было сложно и будет еще сложнее в условиях приостановления деятельности. Но мы будем стараться исправить замечания и добиваться, чтобы нас открыли. Благодарим наших зрителей, артистов и организаторов, которые провели эти незабываемые годы с нами", – сказал директор и основатель Теле-клуба Олег Кумыш.

Теги: Tele-Club, Екатеринбург, закрытие


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.04.2025 10:59 Мск Tele-Club в Екатеринбурге временно закрыли

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