Врачи, трудоустраивающиеся в Вологодской области, получат до 3 млн рублей по программе «Земский доктор»

25 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Здравоохранение Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Врачи, трудоустраивающиеся в Вологодской области, получат до 3 млн рублей по программе «Земский доктор»

О мерах социальной поддержки медработников рассказал Георгий Филимонов на оперативном совещании в Правительстве Вологодской области.

«Применяем новый подход к выплатам медицинским работникам, приехавшим на Вологодчину. Как вы понимаете, мы синхронизировали две программы в образовании и здравоохранении, сделали их идентичными. В прошлом году они сильно отличались, сейчас мы фактически их объединили и выровняли выплаты учителям и врачам. Так, до трех миллионов рублей из федерального и областного бюджетов получает «Земский доктор», приехавший работать в Вологодскую область, а «Земский фельдшер» – до полутора миллионов рублей», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Итак, на Вологодчине были объединены федеральные единовременные компенсационные выплаты и дополнительные выплаты, которые действуют по Губернаторским программам «Земский специалист» и «Молодой специалист».

Теперь доктора, приехавшие работать в труднодоступные населенные пункты региона будут получать порядка 3 миллионов рублей и около 2,5 миллиона рублей при трудоустройстве в места с населением до 50 тысяч человек, фельдшера – порядка 1,5 миллионов рублей и около 1 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, врачам и среднему медперсоналу при трудоустройстве в Вологде и Череповце начали выплачивать единовременные выплаты без возрастных ограничений в размере 1 миллиона рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Возрастной ценз также отменили для ежемесячных выплат в первые три года работы на территории области: 10 тысяч рублей – для врачей и восемь тысяч рублей – для среднего медицинского персонала.

Министр здравоохранения Вологодской области Николай Гонтюрев отметил, что меры поддержки для специалистов отрасли, которые представлены в регионе, являются не только конкурентными, но и крайне интересными для потенциальных кадров. В 2025 году на эти цели заложено 515,1 миллиона рублей, в том числе 34,7 миллиона рублей – из федерального и 480,4 миллиона рублей – из областного бюджетов.

Областная клиническая больница №1 в Тюмени(2024)|Фото: Накануне.RU

Глава ведомства также назвал новые мероприятия, которые были поддержаны Губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым для профильных специалистов. К примеру, будут введены номинации «Лучшее учреждение здравоохранения» и «Лучший многопрофильный стационар», в рамках которых в конце года медучреждения смогут получить по пять миллионов рублей при выполнении поставленных KPI. Номинацией отметят учреждения, расположенные в населенных пунктах региона с населением до 50 тысяч человек, от 50 до 100 тысяч человек и свыше 100 тысяч человек.

Помимо прочего, на Вологодчине будут действовать номинации «Лучший врач», «Лучший фармацевтический работник» и «Лучший специалист со средним медицинским образованием». По постановлению регионального Правительства соответствующих медработников будут отмечать финансовой поддержкой в размере от 100 до 150 тысяч рублей. В конце года в области также планируют провести конкурс профессионального признания «Медицинский олимп», где будут представлены порядка девяти номинаций.

Теги: георгий филимонов, земский доктор, выплаты врачам, медперсонал


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети