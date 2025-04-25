Врачи, трудоустраивающиеся в Вологодской области, получат до 3 млн рублей по программе «Земский доктор»

О мерах социальной поддержки медработников рассказал Георгий Филимонов на оперативном совещании в Правительстве Вологодской области.

«Применяем новый подход к выплатам медицинским работникам, приехавшим на Вологодчину. Как вы понимаете, мы синхронизировали две программы в образовании и здравоохранении, сделали их идентичными. В прошлом году они сильно отличались, сейчас мы фактически их объединили и выровняли выплаты учителям и врачам. Так, до трех миллионов рублей из федерального и областного бюджетов получает «Земский доктор», приехавший работать в Вологодскую область, а «Земский фельдшер» – до полутора миллионов рублей», – сказал Георгий Филимонов.

Итак, на Вологодчине были объединены федеральные единовременные компенсационные выплаты и дополнительные выплаты, которые действуют по Губернаторским программам «Земский специалист» и «Молодой специалист».

Теперь доктора, приехавшие работать в труднодоступные населенные пункты региона будут получать порядка 3 миллионов рублей и около 2,5 миллиона рублей при трудоустройстве в места с населением до 50 тысяч человек, фельдшера – порядка 1,5 миллионов рублей и около 1 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, врачам и среднему медперсоналу при трудоустройстве в Вологде и Череповце начали выплачивать единовременные выплаты без возрастных ограничений в размере 1 миллиона рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Возрастной ценз также отменили для ежемесячных выплат в первые три года работы на территории области: 10 тысяч рублей – для врачей и восемь тысяч рублей – для среднего медицинского персонала.

Министр здравоохранения Вологодской области Николай Гонтюрев отметил, что меры поддержки для специалистов отрасли, которые представлены в регионе, являются не только конкурентными, но и крайне интересными для потенциальных кадров. В 2025 году на эти цели заложено 515,1 миллиона рублей, в том числе 34,7 миллиона рублей – из федерального и 480,4 миллиона рублей – из областного бюджетов.

Глава ведомства также назвал новые мероприятия, которые были поддержаны Губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым для профильных специалистов. К примеру, будут введены номинации «Лучшее учреждение здравоохранения» и «Лучший многопрофильный стационар», в рамках которых в конце года медучреждения смогут получить по пять миллионов рублей при выполнении поставленных KPI. Номинацией отметят учреждения, расположенные в населенных пунктах региона с населением до 50 тысяч человек, от 50 до 100 тысяч человек и свыше 100 тысяч человек.

Помимо прочего, на Вологодчине будут действовать номинации «Лучший врач», «Лучший фармацевтический работник» и «Лучший специалист со средним медицинским образованием». По постановлению регионального Правительства соответствующих медработников будут отмечать финансовой поддержкой в размере от 100 до 150 тысяч рублей. В конце года в области также планируют провести конкурс профессионального признания «Медицинский олимп», где будут представлены порядка девяти номинаций.