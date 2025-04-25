"Уралкалий" вошел в число лидеров ESG-рейтинга RAEX по качеству управления персоналом

Компания "Уралкалий" вошла в число ведущих компаний России согласно ESG-рейтингу аналитического агентства RAEX. По итогам оценки компания получила 60–79 баллов, что соответствует высокому уровню качества управления персоналом, сообщили Накануне.RU.

Агентство RAEX проанализировало ключевые аспекты в сфере HR-менеджмента: охрану труда и здоровья, привлечение и удержание сотрудников, равные возможности и инклюзивность, соблюдение прав человека и предоставление социальных льгот.



В исследовании учитывались метрики, отражающие динамику текучести кадров, уровень производственного травматизма, соотношение социальных выплат и заработной платы, долю женщин в коллективе, а также создание условий для работы сотрудников с ограниченными возможностями здоровья.

"Для "Уралкалия" высокая оценка RAEX — это подтверждение системной работы в области управления персоналом и устойчивого развития. Мы последовательно реализуем программы, направленные на развитие корпоративной культуры, заботу о благополучии сотрудников, их здоровье, профессиональный рост и вовлеченность. ESG-подходы прочно интегрированы в HR-стратегию компании, и мы продолжим работать в этом направлении, укрепляя позиции ответственного работодателя", - заявила заместитель гендиректора - директор по персоналу и коммуникациям ПАО "Уралкалий" Ирина Константинова.