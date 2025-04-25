25 Апреля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов прокатился в "поезде Победы" екатеринбургского метро

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 25 апреля запустил тематический поезд метрополитена, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и лично совершил поездку в вагоне вместе с остальными горожанами.

Алексей Орлов в екатеринбургском вагоне метро, оформленном к празднованию 80-летия Победы(2025)|Фото: Накануне.RU

Перед отправкой тематического поезда от электродепо "Калиновское" на линию мэр уральской столицы осмотрел брендированные вагоны. Каждый плакат содержит вырезки из газет и фотографии, которые рассказывают о жизни Урала в условиях войны и знаковых событиях того периода. Один из вагонов целиком посвящен героям ВОВ, в том числе малоизвестным, и их подвигам.

Вагон метро в Екатеринбурге, оформленный к празднованию 80-летия Победы(2025)|Фото: Накануне.RU

Вагон "Жизнь города в период войны" рассказывает о мобилизации, расселении эвакуированных, помощи фронту, быте и досуге горожан, "Эвакуация заводов на Урал" – о спасении с оккупированных территорий современных Уралмашзавода, Машиностроительного завода имени Калинина и других предприятий, "Уральский добровольческий танковый корпус" – о судьбе свердловчан, отправившихся на фронт для защиты Родины, "Герои Советского Союза" – о людях, чьими руками ковалась Победа.

Вагон метро в Екатеринбурге, оформленный к празднованию 80-летия Победы(2025)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов, его заместитель Рустам Галямов и директор метрополитена Андрей Панаиотиди стали первыми пассажирами состава – они проехались с Уралмаша до центра города. На станции "Проспект Космонавтов" вагон заполнился, однако стоит отметить, что появление мэра в метро не вызвало особого ажиотажа среди пассажиров.

Алексей Орлов в екатеринбургском вагоне метро, оформленном к празднованию 80-летия Победы(2025)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал градоначальник, победный поезд будет курсировать до конца года, чтобы жители во время поездок на метро "вспоминали о тех страшных событиях, еще раз смогли оценить роль Свердловска и Урала в победе в Великой Отечественной войне". Глава уральской столицы также отметил, что ранее подобное оформление поездов делали только в Москве.

Вагон метро в Екатеринбурге, оформленный к празднованию 80-летия Победы(2025)|Фото: Накануне.RU

"Юбилей нашей великой Победы мы празднуем до конца этого года. Как известно, президент Российской Федерации объявил этот год Годом защитника Отечества, и поэтому родилась идея организовать такой проект, чтобы еще раз напомнить пассажирам — а мы возим порядка 150 тыс. человек каждый день — о подвиге Свердловска в годы Великой Отечественной войны. О том, как жил город во время войны, как проходила эвакуация завода, как формировался Уральский добровольческий танковый корпус и какие герои Советского Союза прославляли Свердловск и Урал на картах Великой Отечественной войны", - рассказал мэр.

Вагон метро в Екатеринбурге, оформленный к празднованию 80-летия Победы(2025)|Фото: Накануне.RU

Проект реализован по инициативе метрополитена, подробную информацию о исторических событиях предоставили: музей истории Екатеринбурга, музей Уралмаша, а также музей Уральского добровольческого танкового корпуса. Поддержку оказал также местный бизнес.

Вагон метро в Екатеринбурге, оформленный к празднованию 80-летия Победы(2025)|Фото: Накануне.RU

Вагон метро в Екатеринбурге, оформленный к празднованию 80-летия Победы(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: орлов, метро, победа


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