Алексей Орлов прокатился в "поезде Победы" екатеринбургского метро

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 25 апреля запустил тематический поезд метрополитена, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и лично совершил поездку в вагоне вместе с остальными горожанами.

Перед отправкой тематического поезда от электродепо "Калиновское" на линию мэр уральской столицы осмотрел брендированные вагоны. Каждый плакат содержит вырезки из газет и фотографии, которые рассказывают о жизни Урала в условиях войны и знаковых событиях того периода. Один из вагонов целиком посвящен героям ВОВ, в том числе малоизвестным, и их подвигам.

Вагон "Жизнь города в период войны" рассказывает о мобилизации, расселении эвакуированных, помощи фронту, быте и досуге горожан, "Эвакуация заводов на Урал" – о спасении с оккупированных территорий современных Уралмашзавода, Машиностроительного завода имени Калинина и других предприятий, "Уральский добровольческий танковый корпус" – о судьбе свердловчан, отправившихся на фронт для защиты Родины, "Герои Советского Союза" – о людях, чьими руками ковалась Победа.

Алексей Орлов, его заместитель Рустам Галямов и директор метрополитена Андрей Панаиотиди стали первыми пассажирами состава – они проехались с Уралмаша до центра города. На станции "Проспект Космонавтов" вагон заполнился, однако стоит отметить, что появление мэра в метро не вызвало особого ажиотажа среди пассажиров.

Как рассказал градоначальник, победный поезд будет курсировать до конца года, чтобы жители во время поездок на метро "вспоминали о тех страшных событиях, еще раз смогли оценить роль Свердловска и Урала в победе в Великой Отечественной войне". Глава уральской столицы также отметил, что ранее подобное оформление поездов делали только в Москве.

"Юбилей нашей великой Победы мы празднуем до конца этого года. Как известно, президент Российской Федерации объявил этот год Годом защитника Отечества, и поэтому родилась идея организовать такой проект, чтобы еще раз напомнить пассажирам — а мы возим порядка 150 тыс. человек каждый день — о подвиге Свердловска в годы Великой Отечественной войны. О том, как жил город во время войны, как проходила эвакуация завода, как формировался Уральский добровольческий танковый корпус и какие герои Советского Союза прославляли Свердловск и Урал на картах Великой Отечественной войны", - рассказал мэр.

Проект реализован по инициативе метрополитена, подробную информацию о исторических событиях предоставили: музей истории Екатеринбурга, музей Уралмаша, а также музей Уральского добровольческого танкового корпуса. Поддержку оказал также местный бизнес.