В Тюменскую область прибыла федеральная научная экспедиция

В Тюменскую область прибыла федеральная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 25 по 30 апреля команда ученых изучит: бытование техники тюменской (кармацкой) росписи, традицию поминовения на Радоницу у черниговских переселенцев села Лопазное Сладковского района. Экспедиция позволит дать экспертную оценку региональным объектам федерального уровня и подготовить качественные материалы, подтверждающие их достоверность и научную обоснованность.

Ученые будут работать под руководством доктора исторических наук, директора Института гуманитарных исследований Уральского отделения РАН Александра Черных. Сопровождать команду будут местные эксперты: руководитель Музея истории крестьянского быта деревни Инна Насекина, заведующая фольклорным отделением ДШИ "Этюд" и руководитель регионального отделения "Российского фольклорного союза" Ярослава Мельникова.

Экспедиция проходит при поддержке Минкультуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

Первым регионом четвертого сезона исследовательского проекта стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Экспедиция прошла с 27 по 31 марта в городе Салехарде и в селе Аксарка. Основными объектами исследования станут традиции тундровых ненцев и праздник "День оленевода".