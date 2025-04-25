Облако пепла от извержения вулкана Безымянного достигло Петропавловска-Камчатского

Пепловое облако после выбросов на вулкане Безымянный на Камчатки достигло Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный над Петропавловском-Камчатским на высоте 3-5км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 11 км. Пеплопад от извержения вулкана накрыл по меньшей мере три поселка в центральной части Камчатского полуострова, сообщили в региональном управлении МЧС. Местные жители публиковали в соцсетях кадры тьмы, закрывшей небо, а также толстого слоя пепла, покрывающего все, что находится на улице.