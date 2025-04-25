Премьер-министр Великобритании выступил против временного перемирия на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня на Украине может быть объявлено до лета, пишет The Telegraph. Глава британского правительства также повторил призыв к США обеспечить гарантии безопасности для контингентов западных стран, которые те хотят разместить на Украине для наблюдения за перемирием.

Стармер считает, что прекращение огня на Украине должно быть долгосрочным и приемлемым для обеих сторон.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть длительное прекращение огня. Чего я не хочу, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем", - заявил премьер-министр.