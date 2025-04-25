Приговор школе? 60% детей дополнительно занимаются онлайн

77% родителей высказали положительное отношение к онлайн-обучению детей. Такие результаты получила образовательная платформа "Умскул", пишет Forbes Education. В опросе приняли участие 1351 человек из крупных городов России.

59% опрошенных родителей сообщили, что их дети уже занимаются онлайн: 21% - в рамках школьной программы, 38% - с репетиторами или на курсах. Самыми востребованными видами занятий оказались: индивидуальные занятия с репетиторами (46%), годичные курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (33%) и групповые занятия (24%).

В качестве ключевых плюсов онлайн-обучения родители указали упрощенный доступ к сильным преподавателям (42%), более низкую по сравнению с очными уроками стоимость (39%) и возможность учиться по удобному графику (34%). При этом к принудительному дистанту подавляющее большинство родителей относятся отрицательно. Но дополнительные онлайн-занятия детей одобряют. Это может быть связано с тем, что на платных онлайн-занятиях ребенок получает то, чего не дает обычный школьный дистант.

В то же время родители отмечают аспекты, вызывающие беспокойство: 43% указали на качество образовательного контента, 21% - на недостаток социального взаимодействия, 18% - на риски для здоровья ребенка (зрение, осанка и т. д.).

Однако, несмотря на это, большинство опрошенных детей уже занимаются дополнительно онлайн, что является предупреждением школе. Результаты согласуются с другими ранее полученными, согласно которым минимум половина школьников в старших классах занимаются с репетиторами. Недавно стало известно, что около 80% школьников уверены в том, что без репетиторов успешно сдать ЕГЭ невозможно. В школе просто не дают всех необходимых знаний. Только четверть школьников (24%) считают знания, которые они получают на уроках в школе, достаточными для сдачи ЕГЭ и ОГЭ и не планируют готовиться к экзаменам дополнительно.

Характерно, что в 2023 году Рособрнадзор признал, что школа дает только базовый уровень знаний, недостаточный для поступления в вуз. В соцсетях часто пишут о том, что родителям приходится нанимать репетиторов по многим предметам чуть ли не с первого класса.