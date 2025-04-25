Приговор школе? 60% детей дополнительно занимаются онлайн

25 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Приговор школе? 60% детей дополнительно занимаются онлайн

77% родителей высказали положительное отношение к онлайн-обучению детей. Такие результаты получила образовательная платформа "Умскул", пишет Forbes Education. В опросе приняли участие 1351 человек из крупных городов России.
Читайте также:

59% опрошенных родителей сообщили, что их дети уже занимаются онлайн: 21% - в рамках школьной программы, 38% - с репетиторами или на курсах. Самыми востребованными видами занятий оказались: индивидуальные занятия с репетиторами (46%), годичные курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (33%) и групповые занятия (24%).

В качестве ключевых плюсов онлайн-обучения родители указали упрощенный доступ к сильным преподавателям (42%), более низкую по сравнению с очными уроками стоимость (39%) и возможность учиться по удобному графику (34%). При этом к принудительному дистанту подавляющее большинство родителей относятся отрицательно. Но дополнительные онлайн-занятия детей одобряют. Это может быть связано с тем, что на платных онлайн-занятиях ребенок получает то, чего не дает обычный школьный дистант.

В то же время родители отмечают аспекты, вызывающие беспокойство: 43% указали на качество образовательного контента, 21% - на недостаток социального взаимодействия, 18% - на риски для здоровья ребенка (зрение, осанка и т. д.).

Однако, несмотря на это, большинство опрошенных детей уже занимаются дополнительно онлайн, что является предупреждением школе. Результаты согласуются с другими ранее полученными, согласно которым минимум половина школьников в старших классах занимаются с репетиторами. Недавно стало известно, что около 80% школьников уверены в том, что без репетиторов успешно сдать ЕГЭ невозможно. В школе просто не дают всех необходимых знаний. Только четверть школьников (24%) считают знания, которые они получают на уроках в школе, достаточными для сдачи ЕГЭ и ОГЭ и не планируют готовиться к экзаменам дополнительно.

Характерно, что в 2023 году Рособрнадзор признал, что школа дает только базовый уровень знаний, недостаточный для поступления в вуз. В соцсетях часто пишут о том, что родителям приходится нанимать репетиторов по многим предметам чуть ли не с первого класса.

Теги: дистант, школа, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети