Мэр Орлов объяснил выдвижение на праймериз "ЕР" на губернаторских выборах

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил, почему решил поучаствовать в праймериз "Единой России" на губернаторских выборах. По его словам, цель, по большей части, состоит в том, чтобы поддержать врио губернатора Дениса Паслера.

"Почему решил поучаствовать? Ну, не я решил. Это решение партии было, президиума. Потому что в соответствии с уставом партии минимум два кандидата должно в праймериз принимать участие. Почему я? Потому что, ну, наверное, я, во-первых, первый замсекретаря регионального политсовета партии. Во-вторых, я все-таки глава города, от которого зависит 40% успеха на выборах. Поэтому мы своим ресурсом, своей командой будем поддерживать нашего кандидата. Смысл в этом", – рассказал глава города.

Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области с 26 марта 2025. Выборы губернатора региона пройдут в сентябре нынешнего года.