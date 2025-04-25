Индия заявила об обстреле пограничных постов со стороны Пакистана

Вооруженные силы Индии зафиксировали обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. Атака произошла в районе линии контроля в Джамму и Кашмире. Об этом сообщило агентство PTI.

По словам источника в армии, на обстрелы был дан "эффективный ответ". Пострадавших нет, передает ТАСС.

Ранее Индия на фоне обострения конфликта с Пакистаном приостановила действие Договора о водах Инда, заключенного в 1960 году. Причиной стал теракт в городе Пахалгам в Кашмире. В заявлении министерства иностранных дел Индии говорится, что договор будет заморожен до тех пор, "пока Пакистан не прекратит поддерживать трансграничный терроризм". Дели обвиняет спецслужбы соседнего государства в причастности к теракту.