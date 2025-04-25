25 Апреля 2025
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Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Зеленский заявил, что добьется мира через силу

Зеленский все еще надеется достичь мирного соглашения на своих условиях, через силу принудив Россию к мирной сделке. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

"Мы считаем США сильным стратегическим партнером, обладающим огромным, влиянием, и мы действительно хотели бы достичь мира через силу. Было бы полезно, чтобы сила была направлена против России", — сказал киевский узурпатор.

Он недоволен словами президента США Дональда Трампа о том, что в военном конфликте виновата и Украина. Ему это "больно" слышать. Но он уверен, что сумеет достичь взаимопонимания с США, а вот Россия будто бы "хочет уничтожения США". Поэтому США не должны договариватьс с Россией, а должны только враждовать. Его слова звучат как подстрекательство к продолжению военного конфликта.

Интересно, что накануне Трамп осудил такие заявления именно как подстрекательские, когда Зеленский сказал, что он никогда не признает воссоединение Крыма с Россией. Они только вредят мирному процессу, подчеркнул американский лидер.

При этом Зеленский пнул еще и Советский Союз, где будто бы учили ненависти к США. А Зеленский, поняв это, теперь борется за права США.

Зеленский очевидно просит продолжения поставок оружия. При этом занимает настолько непримиримую позицию, что готов отказать Вашингтону, даже если это приведет к прекращению американской военной помощи. Об этом накануне написал Bild со ссылкой на источники в Киеве, где глубоко разочарованы мирным планом Трампа. Там надеялись, что это лишь элемент переговорной стратегии, но все гораздо хуже: Трамп не собирается защищать интересы Киева. А намеки, что США выйдут из переговоров, если не достигнут успеха, выглядят все более реальной угрозой. Но в Киеве не могут принять условия Трампа, они абсолютно неприемлемы для нынешнего режима.

Теги: зеленский, украина


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