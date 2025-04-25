В Ханты-Мансийске мужчина устроил ночью стрельбу в центре города

В Ханты-Мансийске мужчина устроил ночью стрельбу в центре города. Стрелка заметил охранник торгового центра - его запечатлели камеры видеонаблюдения. Он сообщил о произошедшем в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Югре сообщили Накануне.RU, что личность стрелка была установлена в кратчайшие сроки. Его доставили в отдел полиции. Установлено, что стрелку 26 лет и стрелял он из хулиганских побуждений. Пострадавших нет. Тем не менее, на молодого человека завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

Пневматический пистолет у мужчины изъяли. Оружие отправлено на экспертизу.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.