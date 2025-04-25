"Похитили сына и требуют выкуп": на Урале женщина вымогала деньги у своей подруги

Жительнице уральского поселка Лобва вынесен приговор за вымогательство денег у собственной подруги. Аферистке назначен условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, однажды Елена узнала о накоплениях своей подруги Валентины и решила ими завладеть. Женщина придумала историю, что некие злоумышленники сняли на видео их неприличное поведение в одном из заведений и теперь шантажируют публикацией в Сети, а за приватность якобы требуют 60 тысяч рублей. Елена предложила подруге заплатить пополам, Валентина поверила и перевела ей 30 тысяч рублей.

Затем Елена заявила, что бандиты избили и похитили в ХМАО ее сына и требуют выкуп. Доверчивая подруга переводила ей от 30 тысяч до 360 тысяч рублей. После возникла новая легенда – неизвестные якобы угрожают жизни и здоровью Валентины и ее семье. В декабре 2024 года перепуганная женщина обратилась в полицию. Силовики, разобравшись в ситуации, возбудили против Елены дело о вымогательстве.

В суде та полностью признала свою вину, раскаялась и даже возместила весь ущерб. Валентина простила ее и попросила не лишать свободы теперь уже бывшую подругу. Суд назначил вымогательнице 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также 120 тысяч рублей штрафа.