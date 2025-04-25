В Свердловской области создадут кластер из 10 колледжей для подготовки специалистов ТЭК

В Свердловской области создается кластер среднего профессионального образования "Топливно-энергетический комплекс" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Опорным учебным заведением кластера станет Екатеринбургский энергетический техникум, а опорным работодателем - компания "Россети Урал".

Поддержку проекту оказывает свердловское правительство, индустриальными партнерами стали ПАО "Россети Урал", ООО "Электро Урал Спец Монтаж", АО "Облкоммунэнерго".

Кластер объединит 10 колледжей из городов области. Это СПО Свердловской области. Это ГАПОУ СО "Туринский многопрофильный техникум", ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж", ГАПОУ СО "Богдановичский политехникум", ГАПОУ СО "Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова", ГАПОУ СО "Тавдинский техникум им. А.А. Елохина", ГАПОУ СО "Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова", ГАПОУ СО "Каменск-Уральский радиотехнический техникум", ГАПОУ СО "Красноуфимский аграрный колледж", ГАПОУ СО "Серовский металлургический техникум".

Создание такого кластера поможет решить наболевшую проблему: студентов будут учить под конкретные потребности рынка, что поможет их эффективному трудоустройству. Свердловские энергетики намерены курировать образовательный процесс и организовывать производственные практики на своих объектах. Успешно окончившие обучение студенты будут иметь гарантированное рабочее место.

"Мы уделяем особое внимание работе с образовательными учреждениями, ведь для нас, как для работодателя, большое значение имеет, чтобы молодые кадры обладали не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Компания "Россети Урал" присоединилась проекту "Профессионалитет" в Пермском крае и Челябинской области в 2023 году, теперь мы стали опорным работодателем по созданию кластера среднего профессионального образования "Топливно-энергетический комплекс" в Свердловской области. Это важный шаг как для работодателей и образовательных учреждений, так и региона в целом. Сегодня отрасль ощущает дефицит в производственном персонале, и мы готовы оказывать помощь в подготовке молодых специалистов. В рамках кластера "Топливно-энергетический комплекс" студенты будут обучаться по стандартам и образовательным программам, актуализированным под потребности электросетевого комплекса, а после окончания учебного заведения будут трудоустроены в крупнейшую электросетевую компанию Урала", - отметил генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Проект "Профессионалитет" предполагает инвестирование из федерального и регионального бюджетов, а также собственных средств компании. На первоначальном этапе "Россети Урал" направит в проект более 20 миллионов рублей, которые будут направлены на оснащение электротехнических лабораторий и учебных классов, расширение программ подготовки, улучшение инфраструктуры профессиональных образовательных организаций.

Напомним, что "Профессионалитет" - это новая система подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, которая реализуется в нашей стране. Проект направлен на максимальное приближение уровня образования учащихся колледжей к кадровым потребностям предприятий-партнеров, нацелен на модернизацию среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в профессиональных образовательных организациях.

В 2023 году электросетевая компания стала партнером федерального проекта "Профессионалитет" сразу в двух регионах деятельности "Россети Урал" - в Пермском крае и Челябинской области.