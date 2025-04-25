Росимущество за три месяца вдвое перевыполнило план на год по приватизации

Росимущество за первый квартал 2025 года перевыполнила финплан по приватизации на весь год в два раза. За три месяца с начала года в бюджет пришли 9,5 млрд руб. от приватизации, а план на 2025-й год был 5,5 млрд руб., пишут "Известия".

Какой актив был продан значительно дороже плана – не сообщается. В ведомстве лишь уточнили, что основная часть поступлений пришла от продажи корпоративных активов. 8,5 млрд руб. поступило от продажи ранее конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства.

В пресс-службе Минфина добавили, что были проданы находящиеся в федеральной собственности акции в уставных капиталах 40 хозяйственных обществ.