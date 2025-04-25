Депутаты вновь пытаются вернуть пиво на стадионы, заручившись поддержкой главы Минспорта Дегтярева

Депутаты фракции ЛДПР пытаются добиться разрешения продажи пива на стадионах спустя шесть лет после внесения соответствующего законопроекта в Госдуму.

На этот раз это происходит при поддержке главы Минспорта Михаила Дегтярева, который в 2011–2020 гг. был депутатом той же фракции. Как и в первоначальном проекте закона, его авторы и сторонники аргументируют необходимость снятия запрета тем, что вырученные средства от продажи пива могли бы идти на развитие спорта. "Тот, кто хочет выпить, выпьет рядом в ларьке и до, и после матча", – заявил ранее министр. По его словам, деньги от продажи пива на стадионах можно потратить на содержание комплексов.

Теперь для возобновления рассмотрения законопроекта потребуется положительный отзыв на законопроект от Минздрава, который с 2019 года выступает против инициативы и в целом ведет политику, направленную на снижение потребления гражданами алкоголя. Позиция министерства по поводу снятия запрета продаж пива на стадионах с тех пор не изменилась.

Как заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, крупнейшим пивоваренным компаниям будет интересно вернуть свою продукцию на стадионы только в том случае, если им предложат стать монополистами в этом сегменте рынка. Для владельцев арены чистая прибыль от продажи пива на одном стадионе вместимостью в 10 тыс. мест может составить 40 млн руб. в год.

Согласно расчетам депутатов, суммарно владельцы всех спортивных комплексов ежегодно смогут заработать за счет продаж пива на матчах до 5 млрд руб. От запрета продажи пива футбольная Российская премьер-лига недополучает около 2,2 млрд руб. за сезон, включая потенциальный объем спонсорского контракта и собственно доходы от продажи на стадионах. При этом все 16 клубов лиги выступают за возвращение пива. РПЛ находится в контакте с профильными ведомствами и участвует во всех обсуждениях, которые могут повлиять на лигу, сообщают "Ведомости".