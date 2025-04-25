25 Апреля 2025
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Экономика Приволжский ФО Дальневосточный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Безработица падает только в Приволжье и на Дальнем Востоке

В России на фоне общего роста безработицы, который наблюдается в 2025 году, в отдельных регионах — в Приволжье и на Дальнем Востоке — она продолжила падать.

Таковы данные Банка России. Ситуация с безработицей по субъектам складывается неравномерно. В феврале показатель упал на Дальнем Востоке (с 2,2 до 2,1%) и на Волго-Вятском направлении (с 1,7 до 1,6%). ЦБ РФ разделяет регионы исходя из собственного регионального деления, однако в целом упомянутые округа соответствуют Дальневосточному и Приволжскому ФО.

Уровень безработицы по стране в текущем году начал расти впервые с 2023 года. В январе показатель составил 2,4% против рекордно низких 2,3% в декабре. На следующий месяц он сохранился на том же уровне.

Как заявил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, в начале года безработица продолжила падать именно на Дальнем Востоке и в Приволжье, поскольку спрос на труд со стороны местных компаний продолжает быть стабильным, но люди оттуда при прочих равных уезжают в столицы, поскольку инфраструктура и уровень жизни в крупных городах как правило лучше.

На Дальнем Востоке в последние несколько лет активно развивается логистика из-за перенастройки торговых потоков на азиатский регион. А Приволжье — это в целом крупный и близкий к центру России субъект, где проживает 25 млн человек. Там высоко развито как производство, так и сфера услуг, сообщают "Известия".

Напомним, российские компании снизили количество открытых вакансий за первые три месяца текущего года на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таковы данные сервиса hh.ru. В начале года их было 2,3 млн.

Теги: безработица, экономика


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