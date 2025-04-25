Киев готовится к прекращению поддержки со стороны США

Украина готовится к худшему сценарию - к прекращению военной помощи со стороны США.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в Киеве. Другие подробности неизвестны.

По данным The Wall Street Journal, на Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп может остановить поставки военной помощи из-за срыва переговоров в Лондоне. Американский лидер может обвинить Киев в том, что запланированная встреча не состоялась из-за «неприязни» к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Срыв переговоров в Лондоне произошел в связи с недовольством Вашингтона из-за нежелания Киева принять условия мирного плана Трампа, который обвинил украинского лидера в том, что он своими заявлениями наносит вред мирным переговорам.

Кроме того, Британия и Франция изменили планы по отправке войск на Украину.