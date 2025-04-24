Следователи возбудили уголовное дело после избиения судьи отцом фигуристки в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело после того, как отец фигуристки напал на судью, поставившего его дочери низкий балл на соревнованиях. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе регионального СКР.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о причинении местным жителем телесных повреждений тренеру по фигурному катанию. По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Дмитриевича Надбитова по данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР области незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, и допрашиваются свидетели.

Инцидент произошел 23 апреля. В результате избиения судью увезли на "скорой помощи" с возможным сотрясением. По словам президента Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислава Уткина, сейчас с ним все хорошо. Он также добавил, что уже стоит вопрос об отстранении отца от соревнований, так как он не первый раз ведет себя агрессивно.

Новость об избиении возмутила и заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Она назвала напавшего придурком, которых среди родителей спортсменов один на тысячу, и призвала наказать его по всей строгости закона.