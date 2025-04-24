Трамп заявил о собственном дедлайне по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам себе установил дедлайн, до которого украинский кризис должен быть разрешен. Он отметил, что все стороны хотят достичь мира.

"У меня есть мой собственный дедлайн. Я думаю, что мы добьемся мира. Мне не нравится, что это длится долго, но я думаю, что обе стороны хотят мира", - заявил американский президент журналистам.

Помимо этого он добавил, что в случае, если вопрос не удастся урегулировать до установленных им сроков, США "начнет вести себя совершенно по-другому".