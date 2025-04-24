Игорь Бабушкин вручил награды лучшим работникам местного самоуправления Астраханской области

На торжественном мероприятии в Астрахани, посвящённом Дню местного самоуправления, состоялась церемония награждения муниципальных служащих Астраханской области. Губернатор Игорь Бабушкин отметил заслуги тех, чья работа стала основой для развития городов и сёл региона. Особое внимание глава региона уделил почетному гостю мероприятия главе муниципального района Кременского района ЛНР Вячеславу Третьякову, он вручил ему символ области — Хрустальный лотос.

«Эта территория исторически связана с Астраханью. Два с половиной года назад мы взяли шефство над Кременским районом и считаем его своим родным – 14-м муниципалитетом Астраханской области. Мы продолжим делать всё, чтобы наши соотечественники быстрее вернулись к мирной жизни, а Кременская земля стала процветающей», — отметил губернатор Игорь Бабушкин.

Также на мероприятии были озвучены успехи проекта инициативного бюджетирования, стартовавшего в 2021 году. В 2024 году 76 из 87 заявленных проектов получили финансирование на общую сумму свыше 114 млн рублей, включая 100 млн рублей из областного бюджета. Сейчас проходит конкурсный отбор инициативных проектов на этот год.

Накануне в Москве завершился II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России», объединивший органы местного самоуправления власти, бизнеса и общественных организаций. В рамках форума главе села Осыпной Бугор Приволжского района Фаилю Бердиеву вручили Всероссийскую премию «Служение» за особый вклад в развитие муниципальных образований.

В этому году Президент подписал новый Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Этот документ упростит систему работы на местах, повысит качество услуг для жителей и укрепит статус глав муниципалитетов, но вместе с тем увеличит их ответственность.