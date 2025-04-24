Губернатор дал старт акции «Георгиевская Лента» на территории Вологодчины

Вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня Победы и проведении акции "георгиевская лента" обсуждались на оперативном совещании в Правительстве Вологодской области.

«Сегодня в области, как и по всей стране, стартует акция «Георгиевская лента». Этот знак имеет глубокий исторический, символический, сакральный смысл. Это дань уважения подвигу великих предков и памяти наших Героев. И в преддверии празднования 9 Мая я напоминаю: георгиевская лента – символ уважения доблести, чести, воинского долга, подвига Героев современности, которые воюют здесь и сейчас и совершают подвиг не меньший, чем их прадеды и деды», - подчеркнул Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Для проведения акции в муниципалитеты области направили 300 тысяч георгиевских лент, определили более 200 мест, где Волонтеры Победы будут раздавать их жителям.

Одним из самых масштабных событий празднования 80-летия Победы станет шествие «Бессмертного полка». О подготовке мероприятия доложил заместитель Губернатора – Министр внутренней политики области Евгений Тютюков.

«Нужно понимать, на какой дистанции пройдут шествия и сколько человек примут участие, чтобы эти цифры были согласованы. Безопасность превыше всего. И здесь вам с представителями органов безопасности нужно разобрать до крупиц эту методику», - обратил внимание Георгий Филимонов.

В 2025 году, впервые за три года, шествия «Бессмертного полка» пройдут во всех 28 муниципальных образованиях области в очном формате. Общая длина маршрута по региону составит порядка 37 километров.

Каждый маршрут будет согласован с правоохранительными органами, а в местах проведения акции установят ограждения, металлодетекторы, развесят сигнальные ленты. К обеспечению мер безопасности в общей сложности будут привлечены порядка 1700 человек – личный состав правоохранительных органов, частные охранные предприятия, народные дружинники, волонтеры, казачьи и другие объединения.

Завершить подготовку к шествию «Бессмертного полка» планируют к 29-30 апреля. Подробности о проведении акции будут размещены на ресурсах Губернатора Вологодской области и в социальных сетях городов и муниципалитетов.