Конкурсные испытания определили лучших вологодских специалистов сферы общественного питания

В Вологде стали известны итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший повар».

«На Вологодчине ведется системная работа по повышению интереса к рабочим профессиям, особенно среди молодежи – в этом, в том числе, помогают конкурсы профессионального мастерства. Сегодня определились трое талантливых молодых людей, которые выбрали поварское искусство делом своей жизни. Именно такие мастера выводят профессию повара в разряд престижных, востребованных и важнейших в индустрии гостеприимства. Поддерживаем профессионалов, помогаем им реализоваться в выбранной специальности и достичь новых высот», – сказал Георгий Филимонов.

Всего в гастрономических состязаниях приняли участие 14 поваров из Вологды и Череповца со стажем работы от четырех до 14 лет. Конкурсанты показали себя в практических испытаниях, в рамках которых приготовили три вида блюд: холодную закуску из рыбы, горячее из мяса и десерт – панкейк. Участники также прошли тестирование, продемонстрировали знания о профессиональном оборудовании, санитарных нормах и технике безопасности, решили технологические задачи и защитили кейсы перед членами жюри.

Победителем областного конкурса «Лучший повар» стал череповецкий шеф-повар Константин Балдышев, второе место – у шеф-повара из Вологды Александра Вахрушева, а на третьем месте – су-шеф одного из ресторанов областной столицы Артем Морозов. Победителю и призерам вручили дипломы конкурсантов и денежные сертификаты в размере 150, 100 и 50 тысяч рублей соответственно.

Теперь Константин Балдышев будет защищать честь Вологодской области на общероссийском уровне в августе 2025 года, когда Вологодчина впервые примет федеральный этап по поварскому искусству Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». По инициативе Президента с этого года конкурс стал частью федерального проекта «Человек труда» нового национального проекта «Кадры». Подготовкой шеф-повара к состязаниям, в том числе, займется Ассоциация отельеров и рестораторов Вологодской области.

На данный момент в Вологодской области функционирует 1 712 точек общественного питания, среди них – 696 ресторанов, кафе и баров, всего в отрасли трудятся более пяти тысяч человек. С 2025 года в регионе начали действовать новые меры меры поддержки – субсидии на создание ресторанов русской или рыбной кухни, приобретение франшиз в сфере общепита, оформление объектов питания в едином дизайн-коде.

Еще одно нововведение касается точек общепита - на Вологодчине оказывают содействие малым и средним предприятиям, которые решили перепрофилировать алкомаркет в объект общественного питания. В областном Фонде ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства субъект МСП может однократно получить микрозайм под названием «Модернизация общепита» на приобретение и модернизацию оборудования, покупку мебели. Его максимальная сумма – пять миллионов рублей, максимальный срок предоставления займа – три года, процентная ставка – 3%.