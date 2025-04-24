Городу Кропоткину решением ЗСК присвоено почетное звание Краснодарского края «Город воинской доблести»

Сегодня председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел очередное 58-е пленарное заседание кубанского парламента. В работе ЗСК приняли участие Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко и аудиторы палаты.

В повестке заседания кубанского парламента было более 20 вопросов.

Первым пунктом депутаты ЗСК рассмотрели и одобрили постановление «О присвоении городу Кропоткину почетного звания Краснодарского края «Город воинской доблести».

Глава Кропоткинского городского поселения Кавказского муниципального района Владимир Елисеев сообщил, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 10 тысяч жителей города, из которых не вернулись 6266 человек. Тысячи мирных кропоткинцев были замучены и убиты в период немецко-фашистской оккупации. Важную роль в обороне города сыграли курсанты-урюпинцы летчики, железнодорожники, молодогвардейцы, участники партизанского отряда, подпольщики.

На сессии кубанского парламента было озвучено, что совет депутатов Кавказского района подготовил ходатайство о присвоении городу Кропоткину почетного регионального звания. Документ был положительно рассмотрен профильными комитетами кубанского парламента, а затем и краевым оргкомитетом «Победа».

Сегодня депутаты ЗСК приняли постановление, согласно которому почетное звание «Город воинской доблести» Кропоткину присваивается в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками и жителями города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

«По поводу этого вопроса ни у кого не было никаких сомнений. Пока жива история, у нас есть будущее. Все комитеты поддержали ходатайство и решение оргкомитета «Победа» под руководством Губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева о присвоении Кропоткину почетного звания», – сказал Юрий Бурлачко.

Глава Кубани, принимавший участие в работе сессии краевого парламента, подчеркнул, как важно чтить память о защитниках Отечества, заниматься патриотическим и духовно-нравственным воспитанием, начиная с семьи. И напомнил о героизме 640 курсантов-урюпинцев, оказавших сопротивление превосходящим силам подразделений армии Вермаха, о защитниках «Голубой линии», победах наших летчиков в небе над Кубанью, городах воинской славы и доблести.

«Президент страны нынешний год 80-летия Великой Победы объявил Годом Защитника Отечества. Будем помнить о Победе, какой ценой она досталась нашему народу, будем достойны памяти наших героических защитников», – сказал Вениамин Кондратьев.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в преддверии приближающейся годовщины 80-летия Великой Победы принято парламентом постановление особенно знаково. И напомнил, что именно на Кубань Гитлер бросил самые лучшие и боеспособные части, поставив задачу прорыва в Закавказье.

«В годы войны Кропоткин был опорным стратегическим пунктом, крупным железнодорожным узлом, который противник стремился захватить любой ценой. Город стал одним из центров ожесточенного сопротивления захватчикам. Массовый героизм при обороне и в дальнейшем при освобождении города проявили бойцы Красной Армии и всемерно поддерживавшие их жители. В память об этом депутаты и приняли решение удовлетворить ходатайство о присвоении Кропоткину почетного звания», – сказал Юрий Бурлачко.