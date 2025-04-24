Кубанские парламентарии выдвинули инициативу по изменению основ ценообразования в области тарифов в электроэнергетике

На состоявшейся 24 апреля сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли постановление об обращении к вице-премьеру российского правительства Александру Новаку по поводу рассмотрения возможности корректировки федерального законодательства в части ценообразования на электричество.

Как пояснил коллегам-депутатам председатель комитета регионального парламента по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин, в обращении содержится просьба о внесении поправок в утвержденные постановлением Правительства РФ основы ценообразования в области регулируемых тарифов в электроэнергетике.

Депутаты кубанского парламента, в частности, хотят обратить внимание на применение регионами страны понижающих коэффициентов к тарифу при расчетах за потребленную электроэнергию для населения, живущего за границами населенных пунктов в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками.

Разработка проекта постановления по этому вопросу в парламенте началась после того, как в ЗСК стало поступать большое количество жалоб кубанцев. Жители обращались как раз по вопросу неприменения к ним данных коэффициентов.

В ходе обсуждения документа депутат ЗСK Павел Соколенко (фракция КПРФ) предложил внести в текст обращения редакционную правку, учитывающую уточнение численности людей, проживающих в садовых некоммерческих товариществах.

По итогам голосования постановление было принято кубанскими парламентариями.

Комментируя данное решение, руководитель ЗСК подчеркнул, что подготовка проекта документа проходила синхронно в разных фракциях ЗСК.

«Мы довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда в одном СНТ понижающий коэффициент действует, а в другом, расположенном совсем рядом, — нет. На дачах сегодня проживают люди не с самым высоким достатком. И наша задача - создать равные условия для всех жильцов в садовых некоммерческих товариществах. Уверен, совместными усилиями мы сможем это сделать», - обозначил свою точку зрения Юрий Бурлачко.