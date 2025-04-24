Директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева наградили Медалью Праведного Симеона Верхотурского II степени

24 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева наградили Медалью Праведного Симеона Верхотурского II степени

Епархиальную награду вручил Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений в честь празднования 8-летия Фонда святой Екатерины. Сотрудники благотворительной организации были отмечены Медалями святой Великомученицы Екатерины III степени. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«Фонду Святой Екатерины восемь лет. Это уже вполне состоявшийся возраст. За это время он сделал совершенно невозможное. Фонд абсолютно утвердился в сообществе Екатеринбурга, стал своего рода визитной карточкой нашего города. Когда я оказываюсь в каких-то иных местах и произношу эти слова: «Фонд святой Екатерины», то на меня многозначительно смотрят: «Знаем, знаем, вот вам повезло, вот какие у вас люди, какие дела у вас совершают», сказал Митрополит Евгений. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Владыка добавил, что если начать перечислять все добрые и благие дела, которые были совершены за восемь лет, на это понадобится месяц.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

"Всегда в ответ на доброе дело хочется тоже хотя бы сказать доброе слово. И сегодня такое доброе слово с большой радостью я произнес и поблагодарил тех людей, которые все эти годы прославляют имя святой Екатерины и несут очень много добра для наших современников", — сказал Владыка Евгений. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Отметим, что Фонд святой Екатерины активно восстанавливает утраченные и разрушенные храмы Урала, помогает в организации Царских дней, Светлой Пасхи, Дня святой Екатерины и других православных празднований. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

В прошлом году благодаря участию Фонда был освящен возрожденный храм Александра Невского в Алапаевске, открыто новое здание Свято-Елисаветинской обители на берегу Шарташа. В 2025 году организована паломническая поездка на Святую Землю за Благодатным огнем, который был доставлен прямым рейсом со Святой Земли и передан во всех храмы Екатеринбургской митрополии.

Теги: медаль, фонд святой екатерины, александр андреев, митропоит евгений


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети