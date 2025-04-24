Директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева наградили Медалью Праведного Симеона Верхотурского II степени

Епархиальную награду вручил Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений в честь празднования 8-летия Фонда святой Екатерины. Сотрудники благотворительной организации были отмечены Медалями святой Великомученицы Екатерины III степени.

«Фонду Святой Екатерины восемь лет. Это уже вполне состоявшийся возраст. За это время он сделал совершенно невозможное. Фонд абсолютно утвердился в сообществе Екатеринбурга, стал своего рода визитной карточкой нашего города. Когда я оказываюсь в каких-то иных местах и произношу эти слова: «Фонд святой Екатерины», то на меня многозначительно смотрят: «Знаем, знаем, вот вам повезло, вот какие у вас люди, какие дела у вас совершают», сказал Митрополит Евгений.

Владыка добавил, что если начать перечислять все добрые и благие дела, которые были совершены за восемь лет, на это понадобится месяц.

"Всегда в ответ на доброе дело хочется тоже хотя бы сказать доброе слово. И сегодня такое доброе слово с большой радостью я произнес и поблагодарил тех людей, которые все эти годы прославляют имя святой Екатерины и несут очень много добра для наших современников", — сказал Владыка Евгений.

Отметим, что Фонд святой Екатерины активно восстанавливает утраченные и разрушенные храмы Урала, помогает в организации Царских дней, Светлой Пасхи, Дня святой Екатерины и других православных празднований.

В прошлом году благодаря участию Фонда был освящен возрожденный храм Александра Невского в Алапаевске, открыто новое здание Свято-Елисаветинской обители на берегу Шарташа. В 2025 году организована паломническая поездка на Святую Землю за Благодатным огнем, который был доставлен прямым рейсом со Святой Земли и передан во всех храмы Екатеринбургской митрополии.