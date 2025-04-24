"Владимир, стоп!": Трамп обратился к Путину в соцсетях

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратился к Владимиру Путину.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В этом нет необходимости, и время выбрано очень неподходящее. Владимир, СТОП! 5000 солдат умирают в неделю. Давайте заключим мирное соглашение!", - написал глава государства.

Ранее Минобороны России прокомментировало свои действия минувшей ночью: "Российские военные ночью нанесли удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической и бронетанковой промышленности Украины. Цели удара достигнуты, все объекты поражены".