В Екатеринбурге первомайский митинг вновь пройдет на стадионе

Центральный первомайский митинг в Екатеринбурге вновь состоится на площадке стадиона "Екатеринбург-Арена". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Планируется, что ради митинга на стадионе соберутся около 5 тысяч человек.

"Выступят руководители области и представители трудовых коллективов региона. После запланирован концерт с участием артистов Театра эстрады и победителей конкурса рабочей песни", - рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

В других муниципалитетах региона запланированы встречи с передовиками производства, высадка деревьев на аллеях Труда и украшение домов первомайской символикой. Например, в Полевском пройдет субботник у первого в стране памятника Первомаю, а в Ирбите – праздничная маевка с концертом.

Напомним, что в прошлом году первомайский митинг в Екатеринбурге также перенесли на стадион. Ранее такие демонстрации проходили в центре уральской столицы.