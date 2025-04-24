Фигуранта дела Попова приговорили к четырем годам колонии

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам колонии второго фигуранта дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

Бизнесмена Сергея Моисеева признали виновным в особо крупном мошенничестве. Ему также назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, передает ТАСС.

Моисеев был арестован в мае 2024 года. Следствие считает, что он участвовал в хищениях вместе с генералами Поповым и Олегом Цоковым, который погиб в зоне спецоперации. Ранее сообщалось, что Моисеев признал вину, активно сотрудничает со следствием, а также уже погасил часть вмененного ему ущерба.

Попов также был арестован в мае 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению денег при закупке металлоконструкций для оборонительных сооружений. Суд приговорил его к пяти годам колонии, штрафу в 800 тысяч рублей, а также лишил его воинского звания генерал-майора.