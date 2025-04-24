В кемеровском роддоме предлагают фотосессии младенцев в пилотках и плащ-палатках

В роддоме Областной детской клинической больницы им. Атаманова в Кемерово к 80-летию устроили акцию, которая вызвала неоднозначную реакцию в сети. Новоиспеченным мамам предлагают на выписку фотосессию в "военном стиле": младенца заворачивают в ткань защитного цвета, имитирующую плащ-палатку, а на голову вместо чепчика или шапочки надевают зеленую пилотку.

Главврач больницы Наталья Лячина заявила, что к съемке никого не принуждают, "военных младенцев" фотографируют по желанию. Военные атрибуты "с любовью шьют медсестры отделений", сообщили в больнице. По словам главного врача, не все родители желают снять малыша в таком образе. В больнице отметили, что на Новый год детей предлагают сфотографировать в праздничных колпачках, передает издание "Подъем".