Сменился премьер-министр Чувашии

В Чувашии сменился глава правительства. Им стал Сергей Артамонов, которого утвердил на этом посту Госсовет Чувашии.

"Сергей Геннадьевич – опытный и профессиональный руководитель, который уже зарекомендовал себя как человек, способный принимать сложные решения и работать в команде", - написал в своём telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

По данным администрации Чувашии, трудовую деятельность Артамонов начал агрономом в Батыревском районе. Прошёл путь от обычного рабочего до директора завода. Занимал должности главы администрации Цивильского района Чувашии и первого замглавы администрации республики, министра сельского хозяйства и замглавы кабмина.

Имеет имеет почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики", был удостоен Почетной грамоты Чувашской Республики, медали ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой", ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой".