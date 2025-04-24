IV Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона — 2025» начал свою работу в Астрахани

Участников форума приветствовал первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Михаил Кабаков.

Он отметил, что транскаспийский участок МТК «Север—Юг» становится всё более востребованным.

«Этому есть причины. Если проанализировать темпы роста грузопотоков, это одно из наиболее быстрорастущих направлений. В 2023–2024 годах объём перевалки грузов по транскаспийскому морскому маршруту через астраханские порты увеличился вдвое и составил шесть миллионов тонн», — сообщил Михаил Кабаков.

По словам заместителя министра, рост грузооборота обеспечивается значительной работой по модернизации, проведённой операторами грузовых терминалов. Развивается Каспийский кластер, созданный в Астраханской области по поручению президента России. Он объединяет особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Лотос» и портовую особую экономическую зону в районе порта Оля. Этот кластер единственный в России имеет выход к рынкам прикаспийских государств, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Индии.

Высокие показатели перевалки стали возможны также благодаря принятым мерам по развитию водного транспортного узла региона, включая дноуглубительные работы в Волго-Каспийском судоходном канале для обеспечения осадки судов не менее четырёх с половиной метров. В этом году планируется извлечь со дна семь миллионов кубических метров грунта.

Для повышения надёжности навигации минувшей зимой ледокольный флот Каспийского бассейна усилили. Помимо трёх действующих ледоколов, обеспечивающих проводку судов в морских портах Астрахань и Оля, дополнительно привлекли ледокол «Капитан Зарубин».

Михаил Кабаков подчеркнул, что форум является площадкой для решения актуальных проблем обеспечения сквозной логистики, совершенствования международных расчётов и других отраслевых вопросов.

Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона — 2025» проходит в Астрахани 23–24 апреля. Форум ежегодно собирает ведущих специалистов отрасли. В нем участвуют представители компаний-грузоотправителей, перевозчиков и сервис-провайдеров Волжско-Каспийской транспортно-логистической системы и международного транспортного коридора «Север—Юг».