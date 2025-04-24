24 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Придурок один на тысячу". В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью за низкие оценки

В Екатеринбурге во время тренировки отец фигуристки напал на судью Михаила Слободчикова, который ранее судил его дочь на соревнованиях. Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислав Уткин.

По его словам, инцидент произошел 23 апреля. Вероятно, отец посчитал, что судья поставил слишком низкий балл его дочери. В результате избиения Слободчикова увезли на "скорой помощи" с возможным сотрясением, сейчас с ним все хорошо.

Уткин добавил, что судья уже написал заявление в полицию и снял побои. Сейчас стоит вопрос об отстранении отца от соревнований, так как он не первый раз ведет себя агрессивно.

"Мы рассматриваем вопрос об отстранении родителя, но, согласно закону, отстранить его может только суд. После результатов проверки полиции мы также примем определенные меры. Это не первый инцидент с ним. Родитель, который поднял руку на судью, практически на всех соревнованиях, где выступают его дети, ведет себя неподобающим образом: может прилюдно обматерить девочек, судей, очень громко высказывать свое недовольство, просто раньше до рукоприкладства не доходило", - передают слова Уткина РИА Новости.

Новость об избиении возмутила и заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Она назвала напавшего придурком, которых среди родителей спортсменов один на тысячу, и призвала наказать его по всей строгости закона.

"Такого вообще никогда не было, это первый случай. Вот девочке "хорошее" будущее сделал папаша, такое проявление агрессии. Кто знает родителей, чьих детей мы тренируем, - на тысячу попадается один придурок. Взял и покалечил парня, придется отвечать по закону. Я уверена, суд решит, что с ним делать. Не понимаю, как можно было отпустить сразу человека, который нанес тяжелые увечья судье при исполнении. Как могли его отпустить дальше калечить людей?" - отметила Тарасова. Ее слова передает ТАСС.

Теги: Екатеринбург, фигуристка, избиение, судья, отец


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