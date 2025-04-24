24 Апреля 2025
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Общество Астраханская область Луганская Народная Республика
Фото: astrobl.ru

Астраханская область продолжает помогать в восстановлении инфраструктуры в ЛНР

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Кременского муниципального округа (ЛНР) Вячеслав Третьяков обсудили вопросы, связанные с дальнейшим ремонтом и строительством зданий в округе. Ранее Астраханская область утвердила пятилетний план возрождения подшефного муниципалитета, пострадавшего от действий ВСУ. Программа корректируется в зависимости от оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения.

Регион взял шефство над Кременским муниципальным округом Луганской Народной Республики 2,5 года назад.

(2025)|Фото: astrobl.ru

(2025)|Фото: astrobl.ru

В прошлом году астраханские строители отремонтировали здесь 23 многоквартирных дома, две школы и водо- и газопровод. Кроме того, в селе Новая Астрахань установили модульную врачебную амбулаторию, восстановили администрацию и почтовое отделение, три школы оснастили оборудованием для пищеблоков. Кроме того, с начала СВО регион совместно с партией «Единая Россия» и при поддержке волонтёрских объединений направил в Кременской муниципальный округ более 600 тонн гуманитарных грузов.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Также регион оказывает кременчанам содействие в повышении квалификации местных педагогов. А теперь ещё поможет в подготовке кадров для Кременского муниципального Совета. Это обсудили сегодня председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и председатель Кременского муниципального Совета Александр Фещенко. Игорь Мартынов отметил, что такую практику облдума реализует совместно с Народным Советом ЛНР в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано в прошлом году.

 

Теги: игорь бабушкин, лнр, кременская, инфраструктура


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