Найти основателей города и расшифровать секретное письмо: вышла книга-квест про Екатеринбург

В год своего 30-летнего юбилея компания "Атомстройкомплекс" выпустила книгу-квест для юных екатеринбуржцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, среди заданий книги "Тайны говорящих домов" – сосчитать ступеньки здания в центре, найти потерявшихся в толпе основателей города, расшифровать секретное письмо из прошлого. А еще узнать историю появления знаковых объектов Екатеринбурга – Дома Севастьянова, Театра юного зрителя, подземного перехода на Плотинке и многих других.

"В игровой форме мы знакомим ребят с темой градостроительства, рассказываем о многообразии профессий в этой сфере и том важном, интересном вкладе, который строители и архитекторы вносят в жизнь горожан. Первыми такие книги получили дети наших сотрудников в качестве подарка за участие в творческом фестивале "Город мастеров", который "Атом" ежегодно проводит в Театре юного зрителя. Фестиваль тоже нацелен на раннюю профориентацию – ребята знакомятся с работой своих родителей, погружаются в культуру нашей компании, заряжаются энергией лидерства и созидания", - рассказала директор департамента управления персоналом компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Книга будет распространяться по партнерским школам "Атомстройкомплекса", в том числе тем, которые девелопер построил в рамках государственно-частного партнерства, а также образовательным центрам, на базе которых реализуются профориентационные программы при поддержке застройщика.

"В "Атомстройкомплексе" сформирован карьерный трек, который позволяет нам сопровождать ребят буквально со школьной скамьи, помогать в выборе профильного колледжа или вуза. Мы проводим кейс-чемпионаты и мастер-классы для школьников, организовываем экскурсии на свои производства и строительные объекты для студентов, принимаем их на производственную практику, трудоустраиваем по гибкому графику еще во время обучения в вузах. И, конечно, нам важно, чтобы в строительную профессию приходили молодые специалисты, обладающие не только актуальными навыками, но и неравнодушные, болеющие за свой город, стремящиеся вместе с нами менять его к лучшему!", - отметила Галина Хабарова.