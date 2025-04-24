Mash: Попову отказали в отправке в зону СВО

Осужденному за мошенничество бывшему генерал-майору Ивану Попову отказали в отправке в зону СВО, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, причина отказа — отсутствие вакансий.

Новое прошение подавать не будут, адвокаты Попова собираются только обжаловать приговор.

Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил, что генерал отправится в зону специальной военной операции. Попов попросил военный суд Тамбова остановить производство по делу в связи с согласием Минобороны заключить с ним контракт. Сообщалось, что высокопоставленный военный, якобы, будет командовать одним из штурмовых отрядов "Шторм Z". Официально информация подтверждена не была.

Напомним, Попов был приговорен к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей, также он лишен воинского звания генерал-майора.

Попов был арестован в мае прошлого года. Его обвинили в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 г. изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.