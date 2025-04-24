Индия заявила о причастности спецслужб Пакистана к теракту в Джамму и Кашмире

Индия нашла доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту на северной индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает Hindustan Times.

Как заявили источники издания, данные разведки также свидетельствуют о существовании "скоординированного заговора" для отправки в Индию большого числа хорошо обученных террористов.

Нападение на туристов произошло 22 апреля в городе Пахалгаме. В результате погибли 26 человек - 25 граждан Индии и один - Непала. Нападавшим удалось скрыться.

Местные СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что атаку на мирных граждан совершили боевики "Фронта сопротивления", диверсионного крыла базирующейся в Пакистане радикальной группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ).

Установлены личности пяти нападавших. Двое из трех подозреваемых - граждане Пакистана. За информацию о каждом из них предлагается награда в 2 млн индийских рупий, передает ТАСС.

После теракта правительство Индии решило приостановить выдачу виз гражданам Пакистана. Действующие визы аннулируются с 27 апреля, сообщили в МИД страны. Пакистан, в свою очередь, закрыл воздушное пространство для Индии.