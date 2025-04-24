Нелегальным мигрантам пообещали продление срока пребывания в России

Миграционное лобби продавило послабление для нелегальных мигрантов. Теперь им продлят срок урегулирования своего статуса аж до 10 сентября, то есть на все лето. До этого они должны были это сделать до 1 мая или покинуть Россию. Об этом сообщил МИД Киргизии со ссылкой на начальника Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова. Новость возмутила члена СПЧ Кирилла Кабанова.

Он пишет, что получается так: когда есть большие бизнес-интересы, действие российских законов можно легко перенести. Это дискредитирует Российское государство.

"Строгое, неукоснительное и своевременное соблюдение законов - признак сильного государства. Но у нас непонятно почему в отношении выходцев из Средней Азии и Закавказья постоянно проявляются сверхщедрость, особая гуманность, что является выражением слабости. Это проявление откровенного неуважения к своему народу. Похоже, у нас в РФ неукоснительное соблюдение российских законов обязательно только для коренных граждан, а не для мигрантов (особенно из Таджикистана, Азербайджана и Киргизии)", - написал Кабанов.

На днях стало известно, что с начала года МВД выявило 1374 факта подделки иностранцами миграционных документов. Это на 42% больше, чем в прошлом году, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Кабанов считает, что это закономерный ответ мигрантов на ужесточение миграционного законодательства. И это показывает неспособность властей довести задачу до конца. Порядок ужесточается, но нет порядка выявления и высылки нарушителей и нелегалов. Не хватает сотрудников в правоохранительных органах, финансирования, а поток мигрантов растет, как и коррупция и лоббизм, считает эксперт.