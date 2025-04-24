Резидентам ТОР Кировской области доступен целый пакет налоговых льгот

Агентство инвестиционного развития, подведомственное министерству экономического развития Кировской области, приглашает предпринимателей стать резидентами территорий опережающего развития региона и реализовать инвестиционные проекты на свободных земельных участках.

Отметим, на сегодня в Кировской области функционируют две территории опережающего развития – «Вятские Поляны» и «Белая Холуница». Условия для бизнеса здесь уникальные, благодаря особым опциям в правилах ведения предпринимательской деятельности.

При этом, на данный момент на территории г. Вятские Поляны более 20 свободных инвестиционных площадок, в г. Белая Холуница – 6. Эти локации различны по площади, назначению и уровню готовности инженерных коммуникаций, что предоставляет возможность выбора оптимального варианта под конкретный проект любой сложности и направленности.

Как пояснили в министерстве экономического развития Кировской области, статус резидента ТОР предполагает целый ряд налоговых льгот, направленных на поддержку бизнеса и стимулирование инвестиционной активности.

Это: обнуление федеральной ставки налога на прибыль (первые 5 налоговых периодов после получения прибыли от деятельности в рамках ТОР); снижение региональной ставки налога на прибыль (устанавливается в размере 5% в течение первых пяти налоговых периодов, далее 10%); устанавливается нулевая ставка по налогу на имущество и земельному налогу; применяется заявительный порядок возмещения НДС.

Резидентами ТОР могут стать коммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность исключительно на данной территории, заключившие трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности на ТОР. Развитие ТОР будет способствовать достижению целей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприниматели, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов, могут обратиться в Агентство инвестиционного развития Кировской области – г. Киров, Динамовский проезд, д. 4 (1 этаж). Телефон: 8 (8332) 22-10-77. Е-mail: airko43@mail.ru.