Песков: Россия не ведет предметных переговоров по поставкам газа в Европу

Россия не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "это коммерческая история": есть продавец газа и есть потенциальные покупатели.

"Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Европе крупные энергетические компании задумались о возобновлении импорта российского газа. Руководство европейских компаний начало говорить о том, "что еще год назад было немыслимо" - о возможности возвращения к импорту российского газа, включая поставки от "Газпрома", передавало Reuters.

Издание The Washington Post сообщило, что США поставят ряд условий перед странами, желающими избежать повышенных таможенных пошлин и заключить сделку с Вашингтоном. Среди требований - увеличение закупок американского газа, снижение пошлин на товары из США, а также снижение налогов для американских технологических гигантов. В частности, от Европы Трамп требует, чтобы она закупала американские энергоносители на $350 млрд в год, и тогда ее товары смогут избежать новых пошлин в США.