В Подмосковье мужчина застрелил девушку из шумной подвыпившей компании

В подмосковном Климовске местный житель расстрелял пьяную компанию из самодельного пистолета-пулемета. Погибла девушка.

ЧП произошло во дворе на Железнодорожной улице, где ночью заседали шумные молодые люди. На неоднократные замечания компания не реагировала. В какой-то момент к ним подошел 58-летний мужчина с огнестрельным оружием. Перепалка переросла в драку, местный житель выстрелил в воздух, а потом в 36-летнюю женщину из числа подвыпивших гуляк. После этого остальные участники группы сильно избили стрелка, его доставили в больницу.

СКР возбудил уголовное дело.